Bolsonaro posa em frente ao triplex do Guarujá, usado para condenar Lula

Em seu carnaval no Guarujá, Bolsonaro posou de moto diante do edifício Solaris, símbolo da fake news montada por Sergio Moro e que acabou por levá-lo à Presidência edit

247 - Jair Bolsonaro motou uma cena no Guarujá simbólica de todo o processo da Lava Jato que levou ao golpe de Estado de 2016 e que culminou com sua eleição: posou nesta segunda-feira (24) em cima de uma moto diante do edifício Solaris, onde está o tríplex atribuído falsamente por Sergio Moro ao ex-presidente Lula.

Bolsonaro escolheu o Guarujá para seu carnaval no qual aparece aqui e ali cercado de admiradores e admiradoras. Apesar de ser o grande alvo do Carnaval do “Fora Bolsonaro”, ele está evitando o confronto com a festa popular, depois do grotesco episódio do “golden shower” que marcou sua presença no Carnaval de 2019, no início de seu governo.

Apesar de toda a imagem de popularidade que busca projetar em sua passagem pelo Guarujá, um vídeo postado pelo próprio Bolsonaro de um passeio na “Bolsomoto”, como ele apelidou a motocicleta em que tem circulado, mostra que nas paradas há tantos seguranças quanto “populares”.

Veja: