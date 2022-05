Bolsonaro posta foto com Musk e diz que conversaram sobre "reforço na proteção de nossa Amazônia"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro usou o Twitter para comemorar o encontro com o bilionário sul-africano Elon Musk, homem mais rico do mundo, em um hotel na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. Na postagem, Bolsonaro afirmou que a conversa entre eles abordou temas como “conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil”.

Musk, desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (20) com o objetivo de discutir a conectividade das escolas da Amazônia e o monitoramento ambiental da região, que possui as maiores riquezas minerais do planeta e é alvo de interesse do empresário.

Confira a postagem de Jair Bolsonaro.

-Conversei há pouco com @elonmusk , que visita o Brasil a convite do Ministro @fabiofaria . Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil. pic.twitter.com/mijIdgvJS5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2022

