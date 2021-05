Bolsonaro prega voto em Lula para os descontentes com ele

Rejeitado pela maioria dos brasileiros, Jair Bolsonaro sugere voto no ex-presidente Lula, que lidera todas as pesquisas edit

247 - Rejeitado pela maioria dos brasileiros, Jair Bolsonaro respondeu com uma irritação a uma apoiadora que, na manhã desta terça-feira (25), nos portões do Palácio da Alvorada, pediu um golpe militar. Bolsonaro respondeu que não há apoio para o golpe e emendou: "Para quem não está contente comigo, tem Lula em 2022.”

“Presidente, o senhor é chefe da nação, o senhor é chefe das Forças Armadas. Por que deixa o povo sofrer assim, seus ministros sofrer, o senhor sofrer?”, indagou a mulher, segundo revelou o portal O Antagonista.

Visivelmente irritado, Bolsonaro disse que não há apoio popular para um golpe e citou Lula: “Tem algum posicionamento seu a favor do 31 de março de 1964? Vieram todos para cima da gente naquela época. Eu não vou discutir esse assunto aqui. Para quem não está contente comigo, tem Lula em 2022.”

Preocupação gera ataques

Nas últimas semanas, Lula virou alvo recorrente dos ataques de Bolsonaro e as pesquisas mostram que sua preocupação faz sentido. Levantamento presencial realizada pelo Instituto Vox Populi divulgada na última sexta-feira (21) apontou que o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno e no segundo turno caso as eleições presidenciais fossem realizadas hoje. Lula tem 43% contra 41% de todos os demais candidatos somados.

