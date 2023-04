Bolsonaro prepara reação contra provável decisão da Justiça de torná-lo inelegível

Ex-ocupante do Planalto está inconformado com processo que pode retirá-lo das eleições por 8 anos edit

247 - Jair Bolsonaro está inconformado com o processo no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que pode levar à sua inelegibilidade.

Segundo aliados do ex-ocupante do Palácio do Planalto, ele vai adotar a estratégia de posar de "vítima do sistema" e recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) se a pena for confirmada na corte eleitoral.

Uma das facções do bolsonarismo acredita que o STF pode ficar sensível a críticas de que tirar Bolsonaro da eleição seria agir politicamente e, por isso, revogar a decisão da corte eleitoral.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo, Bolsonaro continuará buscando reverter o cenário e não pretende se render, nem indicar sucessor.

