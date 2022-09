Bolsonaro pressiona Polícia Federal a abrir nova investigação sobre suposta facada às vésperas das eleições

Apoie o 247

247 - Delegados da Polícia Federal dizem estar sofrendo pressões da ala política do governo Jair Bolsonaro (PL) para reavivar a investigação sobre o suposto atentado a faca sofrido pelo atual ocupante do Palácio do Planalto durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2018.

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, “a pressão vem causando incômodo em setores estratégicos da corporação, que veem no caso mais um exemplo de interferência indevida do governo e uma tentativa explícita de gerar dividendos eleitorais para Bolsonaro em plena campanha”.

Ainda segundo a reportagem, “há um movimento para deflagrar imediatamente uma operação relacionada ao atentado. Há quem resista, internamente, e aponte riscos para a imagem da corporação, em razão da óbvia leitura de uso político que virá junto”.

Na segunda-feira (12), Bolsonaro já havia tentado reavivar o assunto ao afirmar, durante uma entrevista a um podcast religioso que Adélio Bispo, autor do atentado, já o seguia dias antes da agressão e que também teria planejado matar o filho “02”, o vereador Carlos Bolsonaro.

