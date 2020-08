Bolsonaro pretende cortar R$ 4,2 bilhões destinados para educação

247 - O governo Bolsonaro segue sua agenda de cortes de investimentos públicos em áreas essenciais. Segundo reportagem do jornal O Globo, o governo pretende cortar R$ 4,2 bilhões do orçamento do Ministério da Educação para 2021. De acordo com o MEC, o Ministério da Economia informou à pasta uma possível redução das despesas discricionárias, ou não obrigatórias, da ordem de 18,2% em relação à lei orçamentária de 2020.

A reportagem ainda informa que o corte vai na contramão das demandas apontadas pelos gestores estaduais e municipais para dar conta da volta as aulas após a pandemia. Secretários têm sinalizado a necessidade de aportes extras da União para dar conta da retomada do ensino presencial, o que deve se estender ao próximo ano.

