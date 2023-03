Bolsonaro proíbe que Michelle viaje pelo país como presidente do PL Mulher sem ele

Apoie o 247

247 - Os planos do PL para que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro iniciasse uma série de viagens pelo Brasil após assumir a presidência do PL Mulher foram interrompidas após Jair Bolsonaro (PL) afirmar que ela só poderá dar início ao projeto após ele retornar dos Estados Unidos, para onde viajou antes do término do mandato. A cerimônia de posse de Michelle à frente do PL Mulher será realizada nesta terça-feira (21), em Brasília.

De acordo com a coluna da jornalista Juliana Dal Piva, no UOL, a legenda trabalhava com a possibilidade da ex-primeira-dama iniciar a agenda de viagens pelo país - com destaque para estados das Sul e Centro-Oeste, onde Bolsonaro foi o mais votado no pleito de 2022 - em maio deste ano.

Ainda segundo a reportagem, aliados de Bolsonaro dizem que ele deverá retornar ao Brasil “no fim de março ou na primeira semana de abril. Mas nenhum integrante do núcleo mais próximo garante uma data”.

Michelle vem sendo apontada como uma espécie de plano alternativo do PL para disputar a Presidência da República, caso Bolsonaro seja tornado inelegível pela Justiça Eleitoral, o qie tem levado a uma irritação constante entre os membros do clã.

“Interlocutores da família dizem que, desde que ela retornou sozinha dos EUA, Flávio Bolsonaro se sentiu ‘apagado’ com a presença dela nos eventos do partido”,destaca um trecho da reportagem.

