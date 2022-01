Bolsonaro publica foto com equipe médica e anuncia alta

"Tudo posso naquele que me fortalece", escreveu Bolsonaro no Twitter edit

247 - Jair Bolsonaro publicou no Twitter na manhã desta quarta-feira (5) uma foto com a equipe médica que o atendeu durante sua internação no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo, e anunciou que recebeu alta.

"Tudo posso naquele que me fortalece", escreveu ele.

O chefe do governo federal foi internado com quadro de obstrução intestinal, segundo boletim médico.

- Alta agora.

- Obrigado a todos.

- Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022

