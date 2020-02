Bolsonaro publica vídeo de bloco do Aliança pelo Brasil com 30 pessoas e reclama que “a Globo não mostra”

Em vídeo publicado no Twitter, Jair Bolsonaro mostrou o bloco do Aliança Pelo Brasil, formado por cerca de 30 pessoas pelas ruas de Balneário Camboriu, em Santa Catarina. “Kkkkk… Isso a @RedeGlobo não mostra. #SomosTodosBolsonaro”, comentou o seguidor Lopes Boeno edit

247 - Alvo de duras críticas neste Carnaval, inclusive no exterior, Jair Bolsonaro agora tenta mostrar que seus apoiadores também são adeptos da folia. Em vídeo publicado no Twitter, o ocupante do Planalto mostrou o bloco do Aliança Pelo Brasil, formado por cerca de 30 pessoas pelas ruas de Balneário Camboriu, em Santa Catarina.

“Kkkkk… Isso a @RedeGlobo não mostra. #SomosTodosBolsonaro”, comentou o seguidor Lopes Boeno.

“Pessoal debochando, porque tem muito idoso no bloco. Vamos ver se os jovens esquerdopatas que amam maconha e acreditam no socialismo chegam na terceira idade”, postou a bolsonarista Paula Vasconcelos, rebatendo os comentários de que o bloco só tinha pessoas brancas e idosas.