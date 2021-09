Bolsonaro quer gastar R$ 450 milhões com publicidade do governo em ano eleitoral

As campanhas das agências devem “exaltar” o “sentimento de confiança, esperança e otimismo dos brasileiros” edit

247 - O governo federal pretende gastar R$ 450 milhões com publicidade de ações e políticas públicas de Jair Bolsonaro e de sua administração a partir do próximo ano, em que ocorrem as eleições presidenciais.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo, a concorrência aberta irá selecionar quatro agências de publicidade, que deverão criar uma campanha hipotética para ser apresentada no processo de concorrência.

As campanhas das agências devem “exaltar” o “sentimento de confiança, esperança e otimismo dos brasileiros”. As propostas técnicas e de preço devem ser enviadas até 4 de novembro.

Segundo pesquisa do instituto Ipec divulgada nessa quarta-feira (22), a avaliação do governo Bolsonaro é ruim ou péssima para 53% da população. 22% consideram o governo ótimo ou bom. Outros 69% disseram não confiar em Jair Bolsonaro.

