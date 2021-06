Bolsonaro quer nomear Marcelo Crivella embaixador na África do Sul

247 - O governo de Jair Bolsonaro enviou um telegrama secreto às autoridades sul-africanas em busca de um “agrément” para nomear o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella embaixador do Brasil na África do Sul. A indicação está sendo mantida sob o mais absoluto sigilo.

O governo pretende evitar que o país passe pelo constrangimento de uma recusa.

Segundo fontes da diplomacia e da política ouvidas pelo blog da jornalista Denise Rothenburg, a nomeação de Crivella seria a forma de o governo brasileiro mostrar que está prestigiando o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem em Crivella um de seus maiores expoentes na política.

O pedido de agrément não significa, porém, que a África do Sul aceitará. Há casos de recusa de embaixadores.

