Bolsonaro quer que policiais virem carreira típica de Estado

247 - Jair Bolsonaro quer que os profissionais da área de segurança pública sejam classificados como carreiras típicas de Estado. A medida, que assegura a estabilidade, foi uma das condições impostas por ele para autorizar o andamento da reforma administrativa na Câmara. Os policiais são uma das principais bases de apoio do governo.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, “uma emenda já está sendo elaborada por aliados do presidente no PSL. A ideia é colocar na PEC as carreiras típicas de Estado, como de policiais (civis, federais, rodoviários federais) e, provavelmente, Abin, Fisco e Itamaraty”. A Frente Parlamentar da Segurança Pública, porém, deseja que as polícias sejam completamente retiradas da reforma, o que é visto como improvável.

A emenda, que está sendo elaborada pelo PSL, também prevê retirar a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, que concede ao presidente o poder de extinguir cargos e órgãos públicos por decreto. A base governista também avalia que existem brechas na PEC, como marcos temporais, que alcançam o funcionalismo público. Estes pontos também devem ser excluídos do texto.

