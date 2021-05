Bolsonaro quer usar punição a Pazuello para forçar crise institucional, avalia Pimenta

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) avaliou nesta segunda-feira (24) que a participação do ex-ministro da Saúde e general da ativa Eduardo Pazuello na manifestação de apoio a Jair Bolsonaro nesse domingo (23) no Rio de Janeiro é parte de uma estratégia do govenro para forçar uma crise institucional.

Pelo Twitter, Pimenta afirmou que Bolsonaro força a crise para impedir que a CPI da Covid investigue os crimes do governo na pandemia, além de tentar intimidar outras investigações que cheguem a ele e seus filhos. "Pazuello cumpre o papel lamentável de forçar uma punição para forjar um motivo", disse o deputado.

"Pazuello quer ser punido ou preso. Uma vergonha. Um general da ativa se prestar a esse papel. @jairbolsonaro insiste em testar as instituições e quer um motivo para aumentar ainda mais o tom. Tudo é cortina de fumaça por medo da CPI e de outras investigações que assustam a famiglia", acrescentou o parlamentar petista.

A ida de Eduardo Pazuello ao ato bolsonarista revelou que o ex-ministro da Saúde mentiu na CPI da Covid, ao dizer que era favorável ao uso de máscara e ao distanciamento social para conter a propagação do coronavírus.

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD), afirmou, no sábado (21), que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello será novamente convocado para prestar depoimento no Senado Federal.

