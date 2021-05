Bolsonaro reage a denúncias sobre "bolsolão" chamando jornalistas de "canalhas"

Mais uma vez o presidente reage com insultos a denúncias sobre negociatas com o Congresso edit

247 - Jair Bolsonaro se manifestou nesta terça-feira (11), sobre o esquema montado pelo governo para conquistar apoio por meio de um orçamento secreto de R$ 3 bilhões. Ele insultou os jornalistas de "O Estado de S.Paulo", chamando-os de "canahlas".

Bolsonaro disse que "inventaram" que o governo tem um orçamento secreto. "Só os canalhas do Estado de S. Paulo para escrever isso aí", afirmou o chefe do Executivo a apoiadores no Palácio da Alvorada.

O jornal O Estado de S.Paulo revelou que houve negociação para a distribuição de valores em gabinetes do Palácio do Planalto, por meio de ofícios para indicar a aplicação de dinheiro e, em alguns casos, sem qualquer registro por escrito. Deputados ditaram para os ministros para onde enviar os recursos, o que comprar e até mesmo o preço que deveria ser pago.

