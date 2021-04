Bolsonaro recebeu no Planalto empresário que presenteou com um carro e apoiou negócio de seu filho 04

Jair Renan, filho 04 do ocupante do Palácio do Planalto, é investigado por tráfico de influência junto ao governo federal. Empresário que o apoiou é recebido por Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o empresário Wellington Leite​, que deu de um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil e apoiou um projeto parceiro da empresa de Jair Renan, chamado em família como o filho 04 do presidente.

Reportagem da Folha de S.Paulo indica que o projeto MOB é de propriedade do ex-personal trainer de Renan, Allan Lucena. O MOB e a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, de Jair Renan, inauguraram em outubro do ano passado o projeto Camarote 311, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"O carro elétrico foi doado pelos grupos WK, de propriedade de Leite, e Gramazini Granitos e Mármores Thomazini. Ambos tiveram suas logomarcas impressas na decoração da parede de entrada do escritório de Renan, junto com outras empresas que apoiaram o empreendimento", informa a reportagem.

Leite divulgou a foto do encontro com Bolsonaro em suas redes sociais no último dia 21 de março, data de aniversário do chefe do Executivo, chamando-o de "meu querido", saudando-o por completar mais um ano de vida e fazendo preces a Deus para o "abençoar poderosamente".

O encontro não aparece na agenda oficial de Bolsonaro e a Secretaria de Comunicação da Presidência não informou a data do encontro nem o motivo da reunião no Palácio do Planalto.

A empresa de Jair Renan é investigada pela Polícia Federal, a pedido do Ministério Público Federal, sob a suspeita de tráfico de influência junto ao governo.

