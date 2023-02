Bolsonaro reclama de salário de R$ 33 mil: compensa?

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) insinuou que o salário de chefe do Executivo não "compensa", tendo em vista as responsabilidades do cargo. "Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? 33 mil reais. Dá aí seis mil dólares. Compensa?", perguntou o ex-chefe do Executivo federal nesta quinta-feira (23) em um culto evangélico na igreja New Hope Church, na Flórida, nos Estados Unidos. Entre aposentadorias e salários, ele recebe mais de R$ 75 mil.

Bolsonaro recebia o salário de presidente, que em sua época era de R$ 30.934,70. No fim de 2022, a remuneração subiu para R$ 39.293,32, sendo que o novo valor passou a valer em janeiro deste ano.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, ao deixar o Executivo, passou a receber a aposentadoria como deputado, correspondente a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescidos de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso, o que deve superar um valor de R$ 30 mil por mês.

O ex-ocupante do Planalto também recebe a aposentadoria do Exército, de cerca de R$ 12 mil mensais. Entre aposentadorias e salários, são mais de R$ 75 mil.

