Bolsonaro recua e diz que vetará reajuste de servidores em pandemia do coronavírus

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (7) que vetará o trecho de um dos projetos de ajuda aos estados que possibilita o aumento salarial de servidores, mesmo com a pandemia do coronavírus.

"Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. Se ele acha que deve vetar, assim será feito", disse Bolsonaro.

Ministro da Economia, Guedes defendeu o congelamento do ajuste dos salários até dezembro de 2021, mas, de acordo com o texto aprovado pelo Congresso Nacional, algumas categorias foram poupadas do congelamento, como servidores da área de saúde, bombeiros, policiais militares, professores da rede pública federal, estadual e municipal, além de integrantes das Forças Armadas.

