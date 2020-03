Bolsonaro se baseia em fake news para acusar governadores de inflarem dados sobre mortes por coronavírus

Em entrevista a um canal de TV, Jair Bolsonaro usa como argumento para “provar” que há exagero na divulgação de informações sobre mortes por coronavírus o caso do falecimento de um borracheiro em Pernambuco, óbito falsamente causado por coronavírus edit

247 - Jair Bolsonaro endossou uma notícia falsa que circulou nas redes sociais no fim de semana, segundo a qual um borracheiro que teria morrido em um acidente de trabalho em Pernambuco e teve seu óbito registrado como causado pela covid-19.

O caso foi utilizado para fortalecer a tese defendida por Bolsonaro de que alguns estados estariam supernotificando as mortes causadas pela nova doença para justificar suas ações restritivas contra a pandemia.

"Já começam aparecer mortes por outras causas que estão colocando na conta do coronavírus. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no fim de semana em Pernambuco", disse Bolsonaro em entrevista, informa o jornalista Ricardo Della Coletta.