Bolsonaro se coloca ao lado de terroristas do 8/1 e critica prisões: "maneira de tentar calar todos nós"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Durante um evento do Partido Liberal (PL) em Angra dos Reis-RJ, Jair Bolsonaro criticou as punições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos bolsonaristas golpistas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro 2023, em protesto contra a eleição e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os manifestantes pediam um golpe de estado e o fechamento do STF.

Bolsonaro afirmou que considera as condenações, que chegam a 17 anos de prisão, como injustas e excessivas, alegando que muitos dos condenados são inocentes. Em sua fala, o ex-presidente expressou preocupação com o que classificou como um "crime" e um "abuso" por parte do Poder Judiciário, afirmando que as penas representam uma tentativa de silenciar o grupo, do qual ele mesmo afirmou fazer parte.

continua após o anúncio

"Hoje nós vemos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes. E até mesmo aqueles que por ventura invadiram lá o Congresso, o que nós somos contra, mas uma condenação de 17 anos é um crime, é um abuso, é uma maneira de tentar calar todos nós", disse Bolsonaro durante o evento, de acordo com o portal Metrópoles.

BOLSONARO EM ANGRA ‼️

Lançamento da pré-candidatura a prefeituras de Angra.

27/01/24 pic.twitter.com/FRRIXzL4fq continua após o anúncio January 27, 2024

O ex-presidente ainda apelou para a intervenção das lideranças do Congresso Nacional. "Acredito em Deus, acredito que as lideranças das duas Casas em Brasília achem uma solução para isso, porque ela tem que vir de lá", declarou Bolsonaro.

Até o momento, o STF já condenou 30 pessoas por envolvimento nos atos antidemocráticos, realizando julgamentos presenciais e virtuais. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão, com todos os condenados sendo obrigados a pagar uma multa moral coletiva no valor de R$ 30 milhões.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: