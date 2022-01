Bolsonaro se diz "surpreso" com carta de Barra Torres e afirma que não acusou Anvisa de corrupção

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) comentou pela primeira vez, nesta segunda-feira, 10, a carta do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, na qual ele foi afrontado por insinuar interesses escusos da agência no caso da vacinação infantil.

Bolsonaro recuou e disse que não acusou a Anvisa de corrupção. “Eu quis saber e repito: o que está por trás dessa sanha vacinatória?”, declarou em entrevista à Jovem Pan nesta segunda.

Ele ainda se disse surpreso. “Me surpreendi com a carta dele, carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei: 'o que está por trás do que a Anvisa vem fazendo?' Ninguém acusou ninguém de corrupto. Por enquanto, não tenho o que fazer no tocante a isso aí”, justificou.

A carta do chefe da Anvisa foi uma resposta a uma declaração de Bolsonaro sobre a vacinação infantil. “O que está por trás disso? Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida, pela sua saúde?”, disse na ocasião.

Barra Torres fez pedido de retratação. “Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente”, disse.

