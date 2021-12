Bolsonaro se filiou ao PL porque precisa de 'tempo de TV e recursos' para se reeleger, diz Mourão

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta quarta-feira (30) que Jair Bolsonaro se filiou ao PL, partido do Centrão que integra a base do governo, porque precisa do tempo de televisão e dos recursos do partido para se reeleger em 2022. “O presidente tinha que escolher um partido. Escolheu um aí”, disse Mourão, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. "O presidente está formando uma coalizão com vistas à eleição do ano que vem, uma eleição diferente de 2018. Ele precisa de tempo de TV e recursos”, completou. A declaração de Mourão foi feita menos de 24 após Bolsonaro se filiar ao PL.

O ingresso de Bolsonaro no PL, partido comandado por Valdemar da Costa mais tempo de televisão durante a campanha e, também aos recursos dos fundos eleitoral e partidário da legenda, que hoje possui a terceira maior bancada da Câmara, formada por 43 deputados. No ano passado, o PL teve acesso a um fundo eleitoral de R$ 117 milhões e a um fundo partidário de R$ 45,7 milhões.

