Bolsonaro se irrita com exposição da sujeira de seus filhos, diz André Marinho

O humorista André Marinho diz não ter se surpreendido com a reação de Jair Bolsonaro ao provocá-lo no programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta (27)

247 - "Conheço muito bem Jair Bolsonaro e sei que ele odeia ser confrontado com a verdade, principalmente se tratando das sujeiras dos filhos. Ficou evidente que o presidente possui um medo muito grande de mim e da minha família. Mas por quê? Ele acha que a gente sabe demais?", afirma à coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo o comunicador André Marinho, comentarista do "Pânico", da rádio Jovem Pan.

"Eu gostaria que o presidente se lembrasse dos erros que cometeu para proteger a própria família e se manter no cargo", diz Marinho.

Irritado, Bolsonaro chegou a afirmar que o pai do comunicador, o empresário Paulo Marinho, estaria interessado no cargo do senador Flávio Bolsonaro —Paulo é suplente do filho do presidente e foi um dos principais apoiadores de Bolsonaro em 2018. Depois, rompeu com o clã e se filiou ao PSDB.

"Apenas mostrei como ele [Bolsonaro] é emotivo, não à toa diz que chora no banho", afirma André Marinho sobre o episódio desta quarta. "O tempo todo minha pergunta foi sobre o PT e deputados da Alerj que fazem rachadinha. Quem trouxe o Flávio para a conversa foi o próprio Bolsonaro, que não suporta que falem dos filhos", diz.

A insistência de André Marinho para que Bolsonaro respondesse à pergunta sobre rachadinha levou a um bate-boca com o comentarista Adrilles Jorge. Bolsonarista, ele havia feito um questionamento anterior a Bolsonaro sobre como o mandatário consegue "enfrentar onda gigantesca de desinformação" contra ele da "hegemonia narrativa progressista".

Visivelmente irritado com a situação, o chefe do Executivo ameaçou abandonar a entrevista, mas seu áudio estava desligado no programa. Foi possível ouvir o que ele disse na transmissão feita pelo Facebook de Bolsonaro.

