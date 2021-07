"Bolsonaro se rendeu ao pragmatismo político", diz ACM Neto

Presidente do DEM avaliou como uma "óbvia contradição" a nomeação de Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro edit

247 - O presidente do Democratas (DEM), ACM Neto, avaliou como uma "óbvia contradição" a nomeação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) como ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.

O ocupante do Palácio do Planalto, segundo ACM Neto falou ao jornal O Globo, se rendeu à política para garantir a sustentação de seu governo, abrindo mão do discurso utilizado por ele em 2018 contra os partidos políticos e a chamada "velha política".

"Houve no passado todo um discurso condenando partidos que, neste momento, se tornam essenciais para a sustentação do governo. Ele se rendeu ao pragmatismo político", disse.

Para o dirigente do DEM, a aproximação de Bolsonaro ao Centrão tem como objetivo também "criar bases para o projeto de reeleição em 2022".

