Bolsonaro se reúne com cúpula das Forças Armadas após críticas à diplomacia

Apoio aos EUA em uma guerra contra o Irã e encontro com aliados militares de Donald Trump, previsto para acontecer no início de fevereiro no Brasil, preocupam comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica

Portal Forum - Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira (7) com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, após críticas dos militares ao posicionamento do Itamaraty e do próprio presidente no conflito entre Estados Unidos e Irã. Segundo reportagem do Uol, uma batalha se instalou nos bastidores do governo entre militares e a diplomacia do chanceler Ernesto Araújo com o conflito no Oriente Médio.

A cúpula militar estaria tentando tomar à frente para evitar declarações como a nota emitida pelo Itamaraty no dia 3, em que o governo brasileiro manifesta “apoio à luta contra o flagelo do terrorismo”, que resultou na convocação da encarregada de negócios da embaixada do Brasil no país, Maria Cristina Lopes, para dar explicações ao governo iraniano.