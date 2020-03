Bolsonaro segue com máscara, mesmo após teste negativo para coronavírus

A primeira aparição de Jair Bolsonaro com máscara de proteção foi em live transmitida pelo Facebook. O ocupante do Planalto justificou o uso lembrando a recente viagem aos EUA edit

247 - Jair Bolsonaro continua usando máscara no Palácio do Planalto mesmo após o teste de coronavírus não detectar infecção dele. A 1ª aparição com máscara de proteção foi nesta quinta-feira (12), em live transmitida pelo Facebook.

"Eu tô usando máscaras porque nessa recente viagem que fizemos aos Estados Unidos uma das pessoas que foi comigo no vôo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo para o coronavírus", disse.

O secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, fez o teste do coronavírus e deu positivo.

"Então, todo mundo estava no vôo, todos nós… Hoje foi coletado o material de todos nós. Ainda não deu o resultado, tem órgão de imprensa dizendo que deu negativo. Tomara que esse fake news dê verdadeiro, mas não saiu ainda. Acredito que nas próximas horas deve-se ter o resultado aqui do meu e de mais algumas outras pessoas que estiveram comigo", afirmou.