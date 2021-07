Bolsonaro sente dores abdominais e é internado em Brasília

Jair Bolsonaro vinha reclamando de um soluço constante. Sentiu dores abdominais e foi ao Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília (DF). Ele cancelou as reuniões marcadas para esta manhã edit

247 - Jair Bolsonaro sentiu dores abdominais na madrugada desta quarta-feira (14) e foi ao Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília (DF), para fazer exames. Ele cancelou as reuniões marcadas para esta manhã. Bolsonaro vinha reclamando de um soluço constante.

Estava previsto para às 11h desta quarta um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

