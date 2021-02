Bolsonaro será denunciado no exterior por tentar mudar Programa de Direitos Humanos

A denúncia se baseia em medida anunciada pela ministra Damares Alves, que criou grupo para mudar texto de normas sobre política de direitos humanos do país edit

247 - Ex-ministros de Direitos Humanos e parlamentares ligados ao tema vão denunciar o governo de Jair Bolsonaro no exterior devido à decisão do governo de rever o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH).

A ministra Damares Alves baixou, na quinta (11), portaria criando um grupo para refazer o texto, informa a coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

“É a destruição da política nacional de Direitos Humanos, construída em mais de 50 conferências temáticas, com representantes de todos os matizes e de todas as causas que os conectam ao sistema internacional”, diz a deputada federal e ex-ministra Maria do Rosário (PT-RS).

