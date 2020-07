Bolsonaro será responsabilizado pela comunicação criminosa na pandemia, diz Lalo Leal

Brasil de Fato - A disseminação de notícias falsas e a utilização das redes sociais como meios oficiais de informação do governo federal, são apenas duas das várias estratégias de comunicação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo o sociólogo e jornalista Laurindo Lalo Leal.

Apesar de aparentar ser amadora, diz Leal, os métodos da transmissão dessa mensagem oficial do governo desde o período eleitoral são altamente profissionalizados e politizados, e não foram inventados no Brasil.

“É algo que já havia sido testado. Foi testado numa grande potência, como os EUA, e foi utilizado igualmente na campanha do Brexit no Reino Unido. A saída do Reino Unido da União Europeia foi totalmente influenciada por uma campanha publicitária semelhante à que foi, e que continua sendo, usada pelo Bolsonaro aqui ”, afirma o analista.

Laurindo Lalo Leal é o convidado do programa BDF Entrevista desta semana. Ele faz uma análise das estratégias de comunicação do governo de Jair Bolsonaro, incluindo o papel de seus filhos no esquema.

O sociólogo ainda fala sobre a "comunicação criminosa" do presidente da República em relação à pandemia da covid-19, e considera que ele deverá responder criminalmente por ela.

Confira um resumo da entrevista completa no Brasil de Fato.

