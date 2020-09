Bolsonaro sobre autoridades contaminadas pela Covid-19: “Dormiam de máscara. Não adianta isso ai”

247 - Jair Bolsonaro ridicularizou membros do Legislativo e do Judiciário que usaram máscara, praticaram distanciamento social e mesmo assim foram contaminados pelo coronavírus.

"Não tiravam a máscara pra nada, dormiam de máscara. Pegaram o vírus agora, não adianta isso ai", disse Bolsonaro em live nessa quinta-feira (24). Ficar em casa, disse ele, "não resolve nada, um dia você vai ter que sair da toca e vai acabar pegando o vírus".

Bolsonaro também deu outra receita de como enfrentar a Coivd-19, sem qualquer comprovação científica. "Com Vitamina D".

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.