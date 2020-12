Bolsonaro sobre vacina: 'Se tiver efeito colateral não vão poder cobrar de mim'

247 - Jair Bolsonaro voltou a falar nessa quarta-feira (2) sobre a vacinação contra o coronavírus e disse que não poderá ser cobrado se houve efeito colateral ou "um problema". "Se tiver um efeito colateral ou um problema qualquer já sabem que não vão cobrar de mim. Porque eu vou ser bem claro, 'a vacina é essa'", disse. As declarações dele foram publicadas em reportagem do jornal O Globo.

"Cada empresa tem a sua vacina. Vamos supor que numa das cláusulas da vacina que eu vou comprar a gente vai ter que ver o que eles oferecem. Vamos supor que lá no meio está escrito o seguinte: nos desobrigamos de qualquer ressarcimento, de qualquer responsabilidade com possíveis efeitos colaterais imediatos ou futuros. E daí, vocês vão tomar essa vacina? Porque, em chegando, havendo essa conclusão... porque começaram alguns países a vacinar... Eu vou mostrar todo o contrato para vocês. Quem tomar vai saber o que está tomando e daí as consequências", afirmou.

Na madrugada desta quinta-feira (3), o Instituto Butantan recebeu o equivalente a 1 milhão de doses da CoronaVac, potencial vacina contra Covid-19 da chinesa Sinovac que está sendo testada no Brasil pela instituição.

O conhecimento liberta. Saiba mais