"Bolsonaro tem uma fábrica de mentiras, que não para de trabalhar", diz Florestan

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior participou do programa Bom Dia 247 exibido neste domingo (7) e expôs que a grande questão no país é a indústria de mentiras criada pelos bolsonaristas para desestabilizar a ordem democrática.

“Eles possuem uma rede muito bem organizada e ficam disparando mentiras 24 horas por dia, levando muitas pessoas a viverem em um estado paralelo da sociedade”, indicou.

O jornalista, no entanto, acredita que “a realidade em algum momento vai se impor". “Alexandre de Moraes está investigando há um ano as ações golpistas. A imagem de Bolsonaro irá sofrer impactos daqui para frente”, projetou.

Confira a íntegra de sua fala:

