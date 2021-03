Bolsonaro tenta colocar medo em governadores por lockdown: 'invasão de supermercado, fogo em ônibus, greves'

247 - Para colocar medo nos governadores que decretam lockdown diante da pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro, em audiência virtual ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a pequenos e microempresários que as medidas restritivas causarão caos social nos estados em que elas forem decretadas.

"Até quando nossa economia vai resistir? Que se colapsar, vai ser uma desgraça. Que que poderemos ter brevemente? Invasão a supermercado, fogo em ônibus, greves, piquetes, paralisações. Onde vamos chegar?", perguntou.

Bolsonaro disse que "lockdown não é remédio" e que governadores que restringem serviços em seus estados estão encampando uma luta pelo poder. "Até quando nós podemos aguentar esta irresponsabilidade do lockdown? Estou preocupado com a vida, sim", disse.

