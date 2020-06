Bolsonaro tenta construir diálogo com Fux que assumirá comando do STF

Bolsonaro enviou ministros para encontro com Luiz Fux, futuro presidente da Corte, para estender a bandeira branca e conter a crise edit

247 - Numa tentativa desesperada de conter a crise criada após fazer crítica pública ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), Jair Bolsonaro busca construir um canal de diálogo com o futuro presidente da Corte, que substituirá Dias Toffoli, que sai da presidência do STF daqui a três meses.

De acordo com reportagem da Folha, nos últimos dias, Bolsonaro diminuiu o tom dos ataques ao STF e, por meio de emissários, enviou recado sinalizando que está disposto a estender a bandeira branca.

Para tentar a aproximação com Fux, os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Justiça, André Mendonça, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O recado ao ministro do STF é de que o Planalto vai baixar a temperatura e dar prosseguimento ao esforço de aproximação.

"Eu acho que o ministro Fux vai manter com o governo o mesmo tipo de diálogo que o presidente Toffoli tem hoje", disse à Folha o vice-presidente, Hamilton Mourão. "Eu acho que Fux e Bolsonaro têm uma boa ligação."

Em outra frente, enquanto faz ameaças veladas de golpe em discurso a apoiadores em frente ao Palácio, Bolsonaro enviado ministros do governo para se reunirem com Alexandre de Moraes. O ministro comanda o inquérito das fake news, que tem aliados bolsonaristas como alvos.

