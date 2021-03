Bolsonaro toma distância do processo de suspeição de Sergio Moro

247 - Jair Bolsonaro quer distância do julgamento da suspeição de Sergio Moro no STF (Supremo Tribunal Federal). Ele acha que o ex-juiz é carta fora do baralho na cisputa eleitoral de 2022.

De acordo com o titular do Palácio do Planalto, qualquer movimento dele serviria apenas para dar a Moro pretexto para posar de vítima de uma perseguição.

A postura frustra os que imaginavam que ele poderia influir no voto do ministro Kassio Nunes.

Bolsonaro chegou a se interessar pelo assunto quando a declaração de suspeição de Moro poderia restituir os direitos políticos de Lula, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. Como isso ocorreu antes do veredicto sobre o ex-juiz, no momento em que o ministro Edson Fachin anulou as condenações do petista, o assunto saiu de seu radar.

Segundo interlocutores de Bolsonaro, ele não quer “dar escada” para Moro aparecendo como a pessoa que ajudou a puni-lo.

