'Bolsonaro torce para que sua candidatura seja impugnada', diz Joice Hasselmann

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) afirmou pelo Twitter na manhã desta quinta-feira (21) que Jair Bolsonaro (PL) torce para que a Justiça barre sua candidatura à reeleição.

É este o motivo pelo qual o chefe do Executivo 'estica a corda' e comete crimes eleitorais, como na reunião de segunda-feira (18) com embaixadores, na qual atacou as urnas, o processo eleitoral, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para a parlamentar, ex-apoiadora do governo, Bolsonaro sabe que perderá a eleição. "Bolsonaro comete crime eleitoral torcendo para ter a sua candidatura impugnada. Seria um presente para quem tem grande possibilidade de ser derrotado. Vitimismo é a especialidade de Jair Bolsonaro".

