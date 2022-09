Bolsonaro trabalhou apenas quatro horas e cinco minutos em compromissos oficiais desde o dia 7 de Setembro

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) trabalhou apenas quatro horas e cinco minutos em compromissos oficiais desde os atos convocados por ele no dia 7 de Setembro.

De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, a agenda oficial aponta que “nos últimos sete dias, ele se reuniu 45 minutos com o chefe da Subchefia de Assuntos Jurídicos do Planalto, sendo 30 minutos na quinta passada e outros 15 na segunda, quando passou 20 minutos com o ministro de Relações Exteriores, o chanceler Carlos França”.

Ele também passou uma hora assinando o livro de condolências pela morte da rainha Elizabeth II, na Embaixada do Reino Unido em Brasília e, no sábado, viajou para o Rio de Janeiro. Ali, o atual ocupante do Palácio do Planalto passou duas horas em um evento da Marinha.

“O presidente não teve nenhum compromisso oficial na quarta e terça dessa semana e na sexta-feira passada. Em tempo: nesse período, ele participou de atos de campanha em Natal, Presidente Prudente (SP), Sorocaba (SP), São Paulo e Imperatriz (MA)”, ressalta a reportagem.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.