Bolsonaro transfere Pazuello para a reserva remunerada do Exército

Com o movimento, o general e ex-ministro da Saúde está livre para disputar a eleição em 2022. O provável é que ele se lance candidato a deputado

247 - Jair Bolsonaro (PL) transferiu o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para a reserva remunerada do Exército, de acordo com o Estado de S. Paulo. A transferência consta em publicação do Diário Oficial da União desta sexta-feira (4).

Transferido para a reserva, Pazuello está livre para concorrer nas eleições deste ano. O mais provável é que ele se lance candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele, porém, ainda não se filiou a nenhum partido. Há conversas com o PL, partido de Bolsonaro.

A passagem para a reserva das Forças Armadas foi solicitada pelo próprio Pazuello em 21 de fevereiro. A reserva remunerada é como uma "aposentadoria" do serviço militar. Ele estará afastado de suas funções, mas seguirá recebendo salário.

