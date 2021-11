Bolsonaro tripudia sobre o desemprego: 'o cara broxa em casa e eu sou o culpado'

Apoie o 247

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Jair Bolsonaro (Sem partido) desdenhou da crise econômica e do desemprego, que afeta mais de 14 milhões de brasileiros, durante conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (11).

Creditando mais uma vez à crise econômica à “política do fique em casa e a economia a gente vê depois” – expressão criada por ele -, Bolsonaro fez piada.

“Como é que está a inflação? Já sabem quem é o culpado? Quem não fechou nenhum botequim sou eu”, disse, emendando: “É impressionante, o cara broxa em casa e eu sou o culpado”.

