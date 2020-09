Bolsonaro troca de cirurgião e de hospital por não aceitar crítica à atuação do governo na pandemia

Jair Bolsonaro trocou de médico cirurgião e de hospital em que será operado da bexiga nesta sexta-feira porque não aceitou as críticas do urologista Miguel Srougi à atuação de seu governo na pandemia de Covid-19. A cirurgia agora será feita pelo urologista Leonardo Borges no Hospital Israelita Albert Einstein, e não mais no Hospital Vila Nova Star edit

O renomado médico já operou diversas autoridades, incluindo os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Michel Temer (MDB). Procurado, Srougi afirmou que não iria comentar o assunto.

Esta é a sexta cirurgia pela qual o presidente passará desde a campanha eleitoral. As informações foram confirmadas ao jornal O Estado de S.Paulo por integrantes do Palácio do Planalto e da equipe médica.

O procedimento é considerado simples e a previsão é a de que Bolsonaro permaneça internado de um a dois dias. Na segunda-feira, 28, ele deverá participar de uma discussão com líderes do Congresso sobre o Pacto Federativo.