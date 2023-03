Bolsonaro trouxe em avião da FAB fuzil de R$ 42 mil e pistola de R$ 15 mil dados de presente pelos Emirados Árabes

Na mesma viagem, integrantes da comitiva de Bolsonaro ganharam relógios de até R$ 53 mil. A importação de armas prevê o pagamento de imposto de 60% sobre o valor do produto edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) se vê no centro de um escândalo nos últimos dias: uma comitiva de seu governo trouxe joias luxuosas dadas supostamente como presente pela monarquia da Arábia Saudita ao casal Bolsonaro. Uma parte dos itens foi entregue a Bolsonaro e incorporado indevidamente a seu acervo pessoal. Outra parte foi retida pela Receita Federal, que mesmo após várias investidas negou devolver os objetos sem o pagamento do devido imposto.

Nesta sexta-feira (19), Guilherme Amado, do Metrópoles, revela que em 2019 Bolsonaro trouxe de presente ao Brasil, em um avião da FAB, um fuzil e uma pistola dados de presente nos Emirados Árabes, após uma viagem de 10 dias pela região.

"O fuzil é de calibre 5,56 mm e a pistola, 9 mm. No site Casa do Tiro, um fuzil semelhante custa de R$ 32 mil a R$ 42 mil. A pistola é de R$ 5,9 mil a R$ 15,6 mil. Os preços variam no mercado internacional, a depender da procedência", explica a reportagem.

Integrantes da comitiva dizem que os presentes partiram de um príncipe de uma família real dos Emirados Árabes. O fuzil foi entregue a Bolsonaro somente dentro do avião, por um terceiro. As armas de fogo teriam sido registradas pelo Exército, como determina a legislação brasileira. Procurado, o Exército não se pronunciou.

Se as armas não tiverem sido incorporadas ao patrimônio da União, Bolsonaro deve pagar imposto de 60% sobre o valor do produto, dizem auditores fiscais. Não se sabe se o tributo foi pago.

"Na mesma viagem, membros da comitiva receberam relógios de luxo. Há pouco mais de uma semana, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que os itens fossem devolvidos e considerou que os presentes violam as regras da Corte", informa o texto. Os relógios custavam até R$ 53 mil.

