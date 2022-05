Bolsonaro usa live para criticar 'casamento capitalista' de Lula e Janja

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro resolveu usar a sua live, nesta quinta-feira (19), para criticar o casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. A cerimônia aconteceu nessa quarta-feira (19) em São Paulo.

"Olha o casamento dele ontem. Queria saber se algum pobre foi convidado. Alguém do MST, do MTST, algum quilombola, alguém que no passado invadia terras. Pelo que eu to sabendo até agora não teve ninguém. Só teve gente boa lá. Ou seja, socialismo pra vocês, capitalismo pra mim, mas tudo bem", disse Bolsonaro, segundo relato de Veja.

