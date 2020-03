Bolsonaro usa rede social para convocar apoiadores à" guerra das panelas"

Prestes a ser alvo de um novo panelaço pela inépcia demonstrada na crise do coronavírus e pelo facasso na retomada do crescimento econômico, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para convocar apoiadores a também realizarem um panelaço em defesa de seu governo edit

247 - Alvo da revolta da população, que já se manifestou por meio de um panelaço nesta terça-feira (18) e que deve voltar à se manifestar na noite desta quarta-feira, em função da inércia das ações necessárias para enfrentar o avanço do novo coronavírus e pelo fraco fesempenho da economia, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para convocar seus apoiadores a também baterem panelas em defesa do seu governo.

Na mensagem postada no Twitter, além de convocar apoiadores, Bolsonaro também faz um novo ataque à imprensa, onde diz ser alvo da falta de parcialidade dos veículos de comunicação. “O jornal Hoje (TV Globo) e Veja on line, divulgam, de forma ostensiva, PANELAÇO hoje às 20h30 contra o Presidente Jair Bolsonaro. - Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, NÃO DIVULGA outro PANELAÇO, às 21h A FAVOR DO GOVERNO JAIR BOLSONARO”, postou.

Confira a postagem de Jair Bolsonaro sobre o assunto.