Bolsonaro usa Zema nesta segunda-feira para tentar chantagear governadores

Em seu twitter, Bolsonaro divulga discurso do governador de Minas, seu aliado, para chantagear os demais com a ameaça da falta de repasse de recursos federais aos Estados

247 - Jair Bolsonaro usou seu aliado Romeu Zema, governador de Minas Gerais do Partido Novo, para tentar chantagear os demais governadores e obrigá-los a abrir mão do isolamento social. O moto da chantagem é o fantasma da falta de recursos financeiros nos Estados. Bolsonaro compartilhou na manhã desta segunda-feira (18) um vídeo de Zema em que ele se queixa de não ter dinheiro para pagar servidores e repassar recursos para outros poderes.

No padrão do discurso neoliberal, Zema gaba-se de “todo o contingenciamento que fizemos dos programas sociais”. No vídeo, não há questionamento à falta de repasse de recursos do governo federal e Zema mistura a questão da falta de recursos ao fato de não ter empregado parentes no governo, como se isso fosse uma vantagem e não uma obrigação.

O vídeo presta-se à guerra de Bolsonaro contra os governo estaduais e municipais. rm comum acordo com Paulo Guedes.

Assista:

