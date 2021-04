Bolsonaro usou seus poderes para atrapalhar o combate à pandemia, mostra estudo

247 - Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fundação Getúlio Vargas (FGV), destacou que o gerenciamento da crise do transformaram o combate à covid em um fracasso mundial. Foram compiladas análises de cerca de 60 pesquisadores sobre as políticas públicas de controle da pandemia adotadas por 30 países de todos os continentes.

"Não podemos voltar no tempo e rever a história, mas, se o presidente tivesse escolhido outros caminhos, o Brasil poderia ter apresentado um desempenho muito melhor. Poderíamos ser um exemplo", afirmou Elize Massard, professora da FGV e uma das autoras do estudo. Os relatos foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a pesquisadora, "houve pouca coordenação entre os ministérios da Economia e da Saúde. Para combater a pandemia deve haver políticas sociais que protejam os trabalhadores e permitam às pessoas ficarem em casa".

"Bolsonaro interferiu no Ministério da Saúde como nunca antes visto no período democrático. Ele interveio em protocolos de tratamento e até no modo de divulgação dos dados da pandemia", acrescentou.

