Bolsonaro vai derretendo lentamente e avaliação negativa atinge 54%

247 - Na rodada de agosto da pesquisa XP/Ipespe , há uma clara indicação de que a popularidade do governo de Jair Bolsonaro está em processo de derretimento contínuo. Depois de chegar a 52% de “ruim e péssimo” na rodada de julho, a pesquisa de agosto mostra agora que são 54% os entrevistados que consideram negativa a gestão de Bolsonaro no Planalto.

Veja no gráfico como a popularidade do governo está derretendo ao longo do tempo:

A fatia de entrevistados que considera o governo regular caiu de 25%, no mês passado, para 23% agora. Os que consideram o governo “bom ou ótimo” são 20%. Eram 21% no mês passado. Outros 2% não opinaram.

63% desaprovam desempenho de Bolsonaro e apenas 29% aprovam.

Para o levantamento, foram realizadas 1.000 entrevistas, de abrangência nacional, de 11 a 14 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

