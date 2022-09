Bolsonaro vai levar tradutor ao velório de Elizabeth II

Após negociação do Itamaraty, Bolsonaro terá um tradutor que vai acompanhá-lo durante os eventos em que há previsão de interação com os anfitriões e convidados edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) vai viajar neste domingo (18) a Londres para participar do funeral da Rainha Elizabeth 2ª. O governo britânico restringiu o acesso de seguranças e tradutores de chefes de Estado na recepção oferecida pelo Rei Charles 3º, já que se trata de um velório.

Após negociação intermediada pelo Itamaraty, foi garantido um tradutor que vai acompanhar Bolsonaro durante os eventos em que há previsão de interação com os anfitriões e convidados das cerimônias fúnebres.

Como Bolsonaro não tem fluência na língua inglesa e com a imagem desgastada pela condução da política ambiental e suas falas negacionistas, seu isolamento ficaria ainda mais evidente sem um tradutor para puxar conversa com as eventuais autoridades que estarão na homenagem.

Os chefes de Estado se encontrarão no Royal Hospital Chelsea, instituição de caridade fundada como asilo em 1682, neste domingo. Juntos, às 10h, visitarão a Câmara Ardente da Rainha Elizabeth II. Às 10h45, Bolsonaro e Michelle assinam o livro de condolências e gravam mensagem.

Às 14h, Bolsonaro deve participar de recepção oferecida pelo Rei Charles 3º. Mas a partir de 15h de domingo, Bolsonaro não tem compromissos oficiais marcados.

