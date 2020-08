Bolsonaro vai pagar R$ 145 milhões sem licitação num satélite para fazer o que Inpe faz melhor por R$ 3 milhões

247 - O governo de Jair Bolsonaro, através do Ministério da Defesa, pretende gastar R$ 145,4 milhões, sem licitação, para a compra de um satélite a ser usado na “proteção, fiscalização e combate a ilícitos na Amazônia Legal e sua região fronteiriça”. O equipamento, cujo fornecedor não foi divulgado, seria adquirido para o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Este serviço, porém, já é feito pelo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que utiliza informações geradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o site O ECO, de jornalismo ambiental, o custo do satélite a ser adquirido sem licitação é “45 vezes maior que o orçamento atual dos programas do Inpe que fazem os trabalhos de monitoramento de queimadas em todo território brasileiro e de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira”.

O deputado Alencar Santana Braga (PT-SP) protocolou, na quarta-feira, 26, um requerimento de informação destinado ao Ministério da Defesa para que explique esta ação, questionando os fatos que teriam embasado a compra do satélite. O deputado denuncia que “carecem de esclarecimentos a motivação para uma despesa elevada como essa em pleno período de pandemia de Covid-19, (...) ainda mais para um serviço que já é prestado por um órgão público federal”.

