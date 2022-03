Bolsonaro vai participar do ato conservador que marca 58 anos da Marcha da Família com Deus pela Liberdade

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro disse a correligionários que comparecerá, no próximo domingo, 20, a um ato na Praça dos Três Poderes, em Brasília, para marcar os 58 anos da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, informa o Estado de S. Paulo. O ato consta da agenda do chefe de governo.

O movimento, ocorrido entre 19 de março e 8 de junho de 1964, deu apoio ao golpe militar daquele ano. Foi uma resposta a setores conservadores da sociedade contra o que acreditavam ser uma ameaça comunista.

No panfleto de divulgação da marcha em Brasília, os organizadores pedem “jejum pela paz e pela liberdade”.

Em São Paulo capital, a concentração será em frente à Assembleia Legislativa e contará com a participação virtual do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que está foragido desde outubro.

O ato em 2021 foi batizado de “Marcha da Família Cristã”. “O maior aceno do povo cristão pela defesa das liberdades individuais”, diz o perfil do movimento no Instagram.

Rio de Janeiro, Porto Velho, Palmas, Campo Grande, Salvador, Maceió, Fortaleza, Cuiabá e Goiânia também terão atos semelhantes.

