Bolsonaro quer que Mandetta acabe com política de isolamento total

247 - Jair Bolsonaro declarou na manhã desta quarta-feira (25), durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que irá se reunir com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para impor o que ele chama de “isolamento vertical”, que tem como objetivo apenas o isolamento de pessoas idosas ou com comorbidades.

Bolsonaro insiste que o isolamento social irá paralisar a economia do país e classifica o coronavírus apenas como uma “gripezinha”.

Ele também chamou os brasileiros que estão em quarentena, reclusos em casa, de “covardes” e chamou os governadores Wilson Witzel e João Doria de “demagogos” pelas ações promovidas no combate a propagação do vírus.