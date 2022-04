Bolsonaro vai trabalhar pelo impeachment de Moraes se for reeleito, dizem aliados

Jair Bolsonaro também avalia que o afastamento do ministro do STF daria a ele um ‘maior controle’ sobre o Judiciário edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro afirmam que ele deverá se empenhar para que o Senado abra um processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, caso seja reeleito para um segundo mandato no pleito presidencial de outubro.

“ sse plano é visto por auxiliares de Bolsonaro como o fator que mais tem estimulado o presidente a trabalhar para ter uma base maior no Senado, casa legislativa com a prerrogativa de comandar esse tipo de ação. Bolsonaro também avalia que teria ‘maior controle’ sobre o Judiciário com um número expressivo de aliados no Senado”, diz a jornalista Bela Megale, no jornal O Globo.

Moraes é o principal desafeto de Bolsonaro na Corte, além de ser responsável por inquéritos que investigam o atual ocupante do Palácio do Planalto e seus familiares. No ano passado, ele chegou a apresentar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um pedido de impeachment do ministro, mas a solicitação foi rejeitada pelo parlamentar.

